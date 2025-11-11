Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 6 kişinin hayatını kaybettiği iş yeri yangınına ilişkin 7 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.