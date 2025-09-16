İzmir’de 2024 yılında yaptığı bir sokak röportajında Instagram’a getirilen erişim engelini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme tarafından beraat etti.

Kayserilioğlu’nun avukatı Hüseyin Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada müvekkilinin beraat ettiğini duyurdu.

AVUKATI BERAATI DUYURDU

Avukat Hüseyin Yıldız, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

-Geçen yıl başlamıştı mücadelemiz. Önce tutukluluğu kaldırmıştık, şimdi ise beraat kararı...

-Ülkemizde yaşanan tüm hukuksuzluklara ilham kaynağı olması en büyük isteğimizdir.