Konya'daki bir imam hatip ortaokulunda kadın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 2 erkek öğrencisini istismar etti. 31 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi R.E., 13 yaşındaki bir öğrencisine mesaj göndermeye başladı.

ÖĞRENCİSİNE TACİZ İÇEREN MESAJLAR GÖNDERDİ

Erkek öğrencisine farklı zamanlarda kendi fotoğraflarını gönderen R.E, "Bebeğim, aşkım, sevgilim, seni çok seviyorum, birlikte uyuyalım" şeklinde mesajlar gönderdi. Kadın öğretmen, aynı öğrencisini de farklı zamanlarda birçok kez kendisine ait araç ile bir AVM'nin kapalı otoparkına götürdü. Öğretmen, burada da çocuğu taciz etti.

BAŞKA BİR ÖĞRENCİSİNİ DAHA HEDEF ALDI

Öğrencisi ile bir süre sonra ilişkisini bitiren öğretmen R.E., aynı okulda eğitim gören başka bir öğrencisini hedefine aldı.

AVM OTOPARKINDA TACİZ ETTİ

R.E., bu öğrencisine de farklı zamanlarda başörtüsüz fotoğraflarını ve videolarını gönderdi. Öğretmen bu öğrenciyi de AVM otoparkında taciz etti.

İLK DURUŞMADA TUTUKLANDI

Veliler, öğretmenin mesajlarını çocuklarının telefonunda gördü. Bunun üzerine öğretmenden şikâyetçi olundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Öğretmen hakkında iki çocuk yönünden 'çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel taciz', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 106 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan öğretmen, 8 Nisan’da görülen ilk duruşmada öğrencisiyle ilişkisini itiraf etmesi üzerine savcılığın talebi üzerine tutuklandı.

BU KEZ BAŞÖRTÜSÜZ KATILDI

Davanın son duruşması Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme salonunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatları, sanık avukatı ve mağdur çocukların avukatları hazır bulundu. R.E, son duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. R.E.’nin son duruşmaya başı açık katılması dikkat çekti.

AVUKATA GÖRE OLAYI MEDYA KÖPÜRTMÜŞ

Görülen mahkemeye R.E.’nin avukatının savunması damga vurdu. Sanık avukatı, Adli Tıp Kurumu’nun raporunu tanımadıklarını, R.E.’nin histerik bilinç kaybı yaşadığını ve olayı medyanın köpürttüğünü dile getirdi. Sanık avukatı çocukların kendi rızalarıyla öğretmenle birlikte hareket ettiklerini ve bu sebeple R.E’nin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlemediğini belirtti ve tahliyesini istedi.

32 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, Mahkeme heyeti, sanık R.E.'yi “cinsel istismar”, “sarkıntılık”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 22 yıl 118 ay 74 gün hapis cezasına çarptırdı.

“DAHA YÜKSEK BİR CEZA GEREKİRDİ”

Mahkeme kararının ardından konuşan mağdur Çocuğun Avukatı Cahit Cem Taşpınar, “Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus mahkemenin taktiri indirim uygulamamasıdır. Bu noktanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında mahkeme cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kaldığı nitelendirmesi yapmıştır. Bize göre sanığın eylemini savcılık makamının nitelendirmesi gibi yani çocuğun cinsel istismarıdır ve daha yüksek bir cezayı gerektirmektedir” dedi.