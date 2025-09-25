Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, 3-1’lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Kovacevic, sarı-lacivertlilerin kaliteli oyunculara sahip olduğunu ancak henüz bir takım kimliği kazanamadığını söyledi.

“TEK BİR FIRSAT BİLE YARATAMADILAR”

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Kovacevic, Hajduk maçından sonra kısa sürede hazırlandıklarını belirterek şunları söyledi:

“Fenerbahçe’nin iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk ama onlar henüz bir takım değiller. İlk dakikadan itibaren daha iyiydik, kontratak beklemedik, topu ayağımızda tuttuk ve fırsatlar yarattık. Bize karşı tek bir gerçek fırsat bile yaratamadılar.”

“MAÇTAN MAÇA BÜYÜYECEĞİZ”

Kovacevic, oyuncu değişikliklerinden dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, HNL’de sürekli favori olmanın kolay olmadığını söyledi.

“Tüm oyuncularımın hazır ve iyi olduğunu görüyorum. Kalitemiz olduğunu ve maçtan maça büyüyeceğimizi biliyordum, şimdi bu da görülüyor. Dinamo’nun önceki iyi sonuçları sayesinde Avrupa’ya daha geç başladık ve iyi hazırlandık. Eleme maçlarından geçmekten çok daha kolay ve güzel.”