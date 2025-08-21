Mersin’in Toroslar ilçesinde iki kız çocuğu arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Parkta yaşıtı D.O.’yu tekme ve yumruklarla darbeden 16 yaşındaki E.A., olay sonrası tutuklandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yargı süreci hızla başlatıldı.
SAÇLARINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ
Olay, 19 Ağustos’ta Halkkent Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen D.O. ve E.A., karşılaşmaları üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.A., D.O.’yu darbederek yere düşürdü; saçından tutup yerde sürükledi. Saldırganın yanındaki arkadaşları olaya müdahale etmezken, çevredekilerin araya girmesiyle grup bölgeden uzaklaştı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şiddet anları, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.