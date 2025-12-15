Son zamanlarda yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci gibi isimlerin muhafazakar bir aileden gelmeleri akıllara AKP'nin Dindar Nesil politikasını getirdi.

23 yıldır ülkeyi Dindar/Kindar nesil politikasıyla yöneten iktidarın ülkeyi getirdiği ahlaki yozlaşma SÖZCÜ TV sunucusu Ekrem Açıkel, İçinizden Biri programına konu oldu.

Ekrem Açıkel şu ifadeleri kullandı:

DİNDAR NESİLE NE OLDU?

"- Ünlü İtalya Modace Etro Türkiye'ye geliyor. Cem Boyner onu Boğaz'da yatla geziye çıkartıyor. Boğazı görüyor. Gökdelenleri ışıkları ve darmadağın silüeti görünce "İstanbul ruhunu paraya satmış" diyor.

"- Çok ağrı bir ifadeydi hiç unutmadım. Körfezleşme sendromu da bunun ardından Tarık Çelenk'in ifadesi, bu yayına mecbur bıraktı".

KÖRFEZLEŞMEK NE DEMEK?

"- Kültürel derinliğin olmadığı yaşam estetiksizliği, dinin ahlaki boyutu değil de prestij boyutu. Dindar nesil... çeyrek asırdır her sektörde alabildiğini hüküm sürme. Her şeyiyle bürokrasi, finans onların kontrollerinde.. İmam hatipler ve dindar nesil... Gelinen son noktada dindar nesil nereye evirildi."

"- Ne oldu diyeceğiz. Tarık Çelenk diyor ki, Çeyrek asırlık iktidar sonrası bu görkemli yenilgi mi? Ahlaki erozyon almış başını gitmiş. Dindar nesilden hangi nesle geçildi?"

"- Gözümüzün önünde yaşanan gerçeklikler var? Sünnet törenleri, mehter takımları, alkolsüz şampanyalar, nargile kafeler... Baktığınızda bunları topladığımızda şatafatlı bir mağlubiyet diyebiliyor muyuz? Dinin şekli boyutu."

"- Boğazdan karaya baktığımızda aynı göktelenleşme, aynı betonlaşma... Aynı Körfez ülkeleri gibi..."

"- Son söz de şu olsun. Kuleler ne kadar yükselirse, medeniyet iddiası da o kadar alçalıyor.

Gösteriş arttıkça hikmet kayboluyor, tüketim büyüdükçe dava bilinci küçülüyor. Tarık Çelenk Körfezleşme sendromu demiş. Görkemli Yenilgi, 25 yılın sonunda dindar neslin imza attığı skandallar ortada. Lütfen sizde kendi manşetinizi atın"