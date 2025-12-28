Diyarbakır'ın Sur ilçesinde son infaz yasasıyla cezaevinden çıktığı iddia edilen Okay Gür, dini nikahlı eşini korkunç şekilde katletti. Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı bilinmeyen nedenle boğdu. Gür, daha sonra Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık dört kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü. Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı’nın öldürüldüğü tespit edildi. GÖZALTINA ALINDI Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı’nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Okay Gür’ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

