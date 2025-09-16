Tadım köyünde geçen yıl arkeoloji kazı başlatıldı.

Kale ve höyükten Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemine tarihlendirilen 160×130 santimlik boğa başlı sunak çıkarıldı.

Güç ve kudreti simgeleyen boğanın betimlendiği, stilize boğa başı formunda tasarlanan sunağın o dönemin inanışına göre dini ritüellerde kesilen adak ya da kurbanların tanrılara sunulmasında kullanıldığı düşünülüyor.

Elazığ Müze Müdürü Tadım Kalesi ve Höyüğü kazı başkanı Ziya Kılınç sunakla ilgili şöyle konuştu:

"Boğa başlı sunak, genellikle dini ritüeller için kullanılan bir alan. Boğa başına benzediği için bu ismi verdik. Bunlar üzerindeki çalışmalar, incelemeler, yayınlar, geçmiş dönemdeki makaleler incelenecek. Sonra bunun net ismini koyacağız."

"Ancak bu institu (arkeolojik kazılarda yerinde bozulmaksızın bulunan eser) haldeki sunak tam olarak tamamlanmış ve sergiye konulacak durumda değil. Bunu parça parça müzeye taşımayı, restore etmeyi ve vitrine koymayı hedefliyoruz."

"(Tadım Kalesi ve Höyüğü) Bazı yerlerde 35-40 metreye kadar yüksekliğe sahip. Bölgemizde bilinen Arslantepe Höyüğü ile benzer."

"Arslantepe Höyüğü'nde 1932'de kazı başlamış ve halen devam ediyor. Tadım Kalesi ve Höyüğü'ndeki kazı da belki bizim ömrümüz yetmeyecek, bizden sonraki nesillerin de yürüteceği bir höyük kazısı. Biz ilk etapta üst katmanda Osmanlı, Selçuklu, Roma, Bizans ve M.Ö. 3500 yıllarına kadar indik."