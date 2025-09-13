Silivri’de dün görülen kamuoyunda “Diploma Davası” olarak bilinen davanın ilk duruşmasında, sanık avukatlardan Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya SEGBİS ile katılması ve duruşmada fiziken hazır bulunma talebinin reddedilmesi hukuk çevrelerinde tepkilere yol açtı.

Tutuklu bulunduğu Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden bağlanan Av. Pehlivan, müvekkili Ekrem İmamoğlu ile hiç görüşmediğini, cübbe dahi giyemediğini ve duruşmada savunma için uygun koşulların sağlanmadığını belirtti. Yüz yüzelik ilkesine dikkat çeken Pehlivan, bir sonraki celsede duruşma salonunda hazır bulunmayı talep etti. Ancak İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi reddetti.

'YARGI TARİHİNDE BİR İLK'

Pehlivan, SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada şunları söyledi:

“Şu an yargı tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Tutuklu bir avukat olarak, üzerimde cübbem dahi olmadan, müvekkilimle tek bir kez bile görüşmeden duruşmaya çıkarıldım. Bu haliyle savunma yapmayı reddediyorum.”

Barolardan sert açıklama: "Savunma hakkı zedelenmiştir"

Mahkemenin kararına, Türkiye genelinden 76 baro ortak bir açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamada, Av. Pehlivan’a yönelik uygulamanın savunma hakkını ve hukuk devletine olan güveni ciddi şekilde zedelediği vurgulandı.

“Avukata yöneltilen her baskı, doğrudan yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına yöneltilmiş demektir. Avukat müvekkilinin sesi, cübbemiz ise mesleğimizin onurudur. Bu tutum kabul edilemez.” denilen açıklamada, ulusal ve uluslararası hukuk normlarına atıf yapıldı.

Barolar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, BM Havana Kuralları ve Avukatlık Kanunu’na açıkça aykırı bir tutum sergilendiğini belirterek, Av. Pehlivan’ın duruşmada fiziken bulunmasının engellenmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini ifade etti.

'AVUKATLIK SUÇ DEĞİLDİR'

Barolar açıklamalarında, avukatlık mesleğinin bağımsızlığına yönelik her türlü müdahalenin yurttaşın adalete erişimini sekteye uğratacağını vurguladı. Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Avukatlık mesleği suç değildir. Avukatların özgürlüğünü ve mesleki onurunu hedef alan her türlü girişime karşı, mesleğin evrensel değerlerini savunmaya devam edeceğiz.”

“Diploma Davası” adıyla bilinen davada, Ekrem İmamoğlu’nun adaylık süreciyle ilgili bazı iddiaların yargıya taşınması sonrası başlatılan süreç kapsamında, İmamoğlu’nun avukatlarından Mehmet Pehlivan hakkında tutuklama kararı verilmişti. Pehlivan halen tutuklu bulunuyor ve duruşmalara SEGBİS üzerinden katılıyor.