15 Ocak 2026 tarihinde Silivri'de görülen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isans diplomasının iptal edilmesi kararına karşı açtığı davanın ilk duruşmasında gerginlik yaşandı.



Duruşmayı izlemeye gelen, aralarında CHP'li milletvekilleri, parti yöneticileri ve belediye başkanlarının olduğu yurttaşlara dönük jandarmanın sert müdahalesi büyük tepkiye yol açtı.



HALKA SALDIRAN JANDARMA MENZİLCİ ÇIKTI



Veryansın TV yazarı Erdem Atay’ın haberine göre, Yaşar isimli subay Menzil cemaati mensubu. Şu an Çekmeköy’deki Alemdar Komando Tugayı’nda tim komutanı olarak görev yapan Yaşar’ın cemaatle alakası, Jandarma Okulu’ndaki ilişkilerine dayanıyor. Atay yazısında Teğmen Yaşar’ın “Ders esnasında komutanlarını hiçe sayarak dua etmeye başladığını, disiplini bozmasına rağmen tarikat koruması altında olduğu için kendisine müdahale edilemediğini” öne sürdü.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Jandarma Genel Komutanlığı, duruşma sırasında jandarma personeli ile dışarıda bekleyen bir grup arasında yaşanan olaylara ilişkin idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no'lu duruşma salonunda 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak Jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir.

- Duruşma salonunun güvenliğini sağlayan Jandarma personeline yönelik mukavemetin şiddetlenmesi, kalabalığın içerisinden görevli personele yönelik ağır hakaret içeren sözlerin söylenmesi üzerine; olayların yaşandığı alanda, bir personelin, söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Yaşanan olaylar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır.