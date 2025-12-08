İBB Başkanı ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “evrakta sahtecilik” suçlamasıyla açılan diploma davasının üçüncü celsesi için bugün 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi mahkemeye bakan hakim Ali Doğan’ın, HSK kararıyla Kahramanmaraş’a atanması dikkat çekti.

SARAL HAKİMİ HEDEF ALDI

Bir önceki duruşmaya gazeteci ve avukatların alınmaması üzerine İmamoğlu duruşmaya katılmama kararı almıştı. Ardından dava büyük bir salona taşınmış, hakim İmamoğlu’nun duruşmaya getirilmesine hükmetmişti. İmamoğlu ise “müdafilerinin salona alınmaması” sebebiyle savunma yapamaış ve erteleme talep etmiş, duruşma 8 Aralık’a bırakılmıştı.

İmamoğlu’nun 12 Eylül’deki ilk celsesinde çekilen görüntülerin yayımlanması ise yargıda ayrı bir tartışma yaratmıştı. Yandaş medya, hakim Doğan’ı “İmamoğlu’nu görünür kılmakla” suçlayarak hedef göstermiş; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, hakim hakkında işlem yapılmasını istemişti.

İddialara göre sürgün edilen hakim, HSK kararına itiraz etti ve atamadan üç gün önce suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, kendisinin hedef gösterildiği, oluşturulan içeriklerin “yetkisinin kaldırılmasına zemin hazırlandığı izlenimi taşıdığı” belirtildi. Buna rağmen Doğan, kararnameyle yeni görev yerine atandı ve karara itiraz sürecini başlattı.