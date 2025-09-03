Son yıllarda sahte diploma ve sertifika satışlarının önüne geçilmesiyle birlikte bu kez farklı bir yöntem gündeme geldi. İnşaat sektöründe bazı kişiler, sosyal medya ve ilan sitelerinde “şantiye şefliği imzası boştur” şeklinde duyurular yapmaya başladı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, bu tür ilanların meslek onurunu zedelediğini ve ağır sonuçlar doğurabileceğini belirten Akdoğan, “Bir teknik insanın bilgi birikimi ve sorumluluğu, pazara çıkarılacak ürün değildir” dedi.

Şantiye şefliğinin, inşaatlarda müteahhit adına sahada bulunan, iş güvenliği önlemlerini alan ve projeyi yöneten teknik bir görev olduğunu vurgulayan Akdoğan, bu sorumluluğun kağıt üzerinde yürütülemeyeceğini ifade etti. “Şantiye şefinin imzası, ruhsatın hukuki dayanağıdır ve ölümle sonuçlanabilecek iş kazalarında ciddi cezai sorumluluk doğurur” diye konuştu.

"BUNUN BEDELİ ÖDENEMEZ"

Kağıt üzerinde şantiye şefliği yapanların büyük risk altında olduğuna dikkat çeken Akdoğan, “Bir iş kazasında ölümler yaşandığında, mahkemede çok ciddi hapis cezalarıyla karşılaşabilirler. Manevi boyutu ise daha ağır; bir işçinin hayatını kaybetmesine göz yummanın bedeli hiçbir şekilde ödenemez” ifadelerini kullandı.