Üniversiteyi kazanan öğrenciler maddi imkansızlık nedeniyle okula devam edemiyor, muhtarlıklardan fakirlik belgesi alıp kayıtlarını donduruyor. Öğrenci kenti Eskişehir’de Yenibağlar Mahallesi muhtarı Mine Türeli “Öğrenciler çok sıkıntılı. Bizden fakirlik belgesi istiyorlar” dedi.

Spotçu olarak bilinen esnaf da “İş yapamıyoruz” diyor.

Yenibağlar Mahallesi’nde öğrenci ve muhtarlarla görüşen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer “Yurtlarda yer yok, kiralarını ödeyemiyorlar, üniversite hayaline ara veriyorlar. Ellerinde fakirlik kağıdı, gözyaşları ile baba evine dönüyorlar” dedi.

Muhtar Mine Türeli: Öğrenciler çok sıkıntılı.

Osmangazi Üniversitesi 4. sınıf işletme bölümü öğrencisi bir genç, “Kiramız 10 bin lira faturalarla 12 bin lira. 1+1 evde 3 kişi kalıyoruz. Üçümüz de çalışıyoruz, ev okul ve iş, sosyal hayatımız yok. Gelecekten umudum kalmadı. Arkadaşlarımız okulu dondurup gidiyor. Eskiden burada kiralık ev bulunmazdı şimdi her yer kiralık” dedi.

FAKİRLİK BELGESİ

Öğrencilerin okulu dondurmak için Üniversite yönetimine vermek üzere “Fakirlik Belgesi” istediklerini söyleyen Muhtar Mine Türeli de “Sıkıntılı içindeler. Geçinemedikleri için okulu dondurup memleketlerine gidiyorlar. Bizden ekonomik durumu göstermeleri için fakirlik belgesi istiyorlar, okul kayıt dondurma için belge istiyor. Maalesef öğrenciler zor durumda ve şehirden gittikleri için her yer kiralık ev oldu” dedi.

İkinci el eşya satıcısı esnaf Güney Kısa ise, “Pandemide bile bu kadar kötü değildi. 2-3 ay önce masa sandalye alan öğrenci, şimdi evi boşaltıyor ve masa sandalyeyi satmaya getiriyor. Ev kirası, elektrik - su faturası, simit yiyip ayran içse bile ayda 100 bin liraya ihtiyaç var. Çoğu dondurmuş okulunu. Esnaf da iş yapamıyor” diye konuştu.

- Her 100 üniversiteliden 67’si beslenemiyor.

- Yüzde 44’ü aylık 9 bin TL ve altı bir gelirle geçinmek zorunda.

- İstanbul’da 30-35 üniversite öğrencisine 1 KYK yatağı düşüyor.