CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması ile ilgili açıklaması konuyu tekrar gündeme taşıdı. Özel grup toplantısında “Diplomasız Erdoğan” sözü nedeniyle hakkında dava açıldığını belirterek Erdoğan’ın avukatlarının diploma örneğini isteyen mahkemede “Reddi hakim” talebinde bulunduklarını söyledi. Özel “Sayın Erdoğan, varsa diploman o mahkemeye sunacaksın” dedi.

Özel’in bu çıkışı konuyu tekrar gündeme taşıdı. Eski YÖK Başkanı Özcan’ın 11 Şubat 2025 tarihinde katıldığı bir yayındaki sözleri ile eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Erdoğan’ın diploması diyerek paylaştığı bir görsel tekrar gündeme geldi.

Diploma 1981 tarihi taşıyor batırel 82’de profesör oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasında imzası bulunan Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel 1982’de profesör unvanı aldı. Ancak diploma 1981 tarihli ve Batırel diplomayı Prof. unvanıyla imzaladı.

PROFESÖR DEĞİLDİ

Fahrettin Altun’un paylaşımında Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi diploması 1981 yılı Şubat ayının tarihini taşıyor ve altında dekan Prof. Ömer Faruk Batırel’in imzası bulunuyor.

Ancak yapılan araştırmada Batırel’in 1982 yılında Profesör olduğu ve 1981’de dekan da olmadığı belirlenmişti.

Bana “Hocam biz bir kayıt bulamadık yani arşivde kayıt yok” dediler

Eski YOK Başkanı: Ben de diplomayı sordum, çıkmadı

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın 11 Şubat 2025 tarihinde katıldığı bir yayındaki sözleri de tartışılıyor. Özcan’ın, Erdoğan’ın diplomasına ilişkin Marmara Üniversitesi’nden bir kayıt olmadığını anlattığı video sosyal medyada yeniden öne çıktı.

Özcan 11 Şubat 2025 tarihinde katıldığı bir TV yayında şunları söylemişti: “Esasen merak ettim. O zaman bu konu gündemdeydi, konuşuluyordu vardı yoktu, falan diye. Ben de Marmara Üniversitesi’ndeki işte idareci, yönetici arkadaşlara, onlara yakın olduklarıma dedim ki; ya bir bakın bakalım arşive, şeyle, o zaman başbakandı, Başbakan’ın diplomasıyla ilgili bir şey var mı, bir kayıt, bir şey var mı?

ARAYA SOKMUŞLAR

Hocam, araştırdılar, bir süre sonra dediler ki; “Hocam biz bir kayıt bulamadık yani arşivlerde bir kayıt yok.”

“Ortaya çıkan kayıtlar da çelişkili. Öğrenci Kayıt Listesi diye bir liste var. Oraya bakıyorsunuz birinci şahsın doğum tarihi 1936. İkinci, bizim Cumhurbaşkanı 1954 doğumlu. Üçüncüsü 1939 doğumlu. Yani belli ki o araya onu sokuşturmuşlar, bir şekilde yapmışlar. Rektör yardımcısı şeydi, Batırel daha profesör olmamıştı. Yani o kadar çok çelişki var ki, sıralasam, sıralasam bir iki saat alır bunlar... Yani bence öyle bir belge yok.”