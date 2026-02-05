Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden ve işletme fakültelerinin küresel ölçekte akreditasyonunu sağlayan uluslararası kuruluşa da şikâyet edilen İstanbul Üniversitesi prestij kaybediyor.

Üniversite, Times Higher Education (THE) ve Quacquarelli Symonds (QS) derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında iki sıra geriledi. Bu iki kuruluş üniversite sıralamalarında en prestijli kurumlardan.

İstanbul Üniversitesi, THE’nın sıralamasında 2025’te 30’uncuyken 2026’da 33’üncülüğe geriledi. Üniversitenin “Uluslararası görünüm” puanı ise 40.7’den 38.4’e düştü.

QS sıralamasında ise 2025’te 621’inci olan İstanbul Üniversitesi 2026’da 628’inciliğe geriledi. Sıralamaya giren üniversiteler içinde 6’ncıyken 7’nciliğe geriledi.