Ankara'da sahte üniversite diploması düzenleyen çeteye yönelik yürütülen soruşturmada Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun ismi de geçiyordu.

İddianameye göre, Malatya İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına çıkarılan sahte imza kullanılarak, Osmanoğlu Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde mezun edilmişti.

E-DEVLET'E GİRİP KONTROL ETMİŞ

Osmanoğlu’nun e-Devlet sistemi üzerinden mezuniyet sorgusu yaptığı da tespit edilmişti.

'EDEP YAHU'

Skandalın gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan Osmanoğlu, "Son günlerde şahsımı hedef alan iddialar ve karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur. Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur. Vakti geldiğinde konuşacağım. O gün geldiğinde hakikatin sesi, iftiranın çığlığını susturacak. Ve bu topraklarda yeniden hakikatin güneşi doğacaktır. Edep yahu…" ifadelerini kullanmıştı.

Vakti geldiğinde konuşacağım diyen Kayıhan Osmanoğlu, 1 ay sonra 'Adıma sahte diploma hazırlandığından haberim yoktur' şeklinde kendini savundu.

Osmanoğlu'nun konuyla ilgili ifadesi şöyle:

'ÜNLÜ BİR KİŞİ OLDUĞUM İÇİN ADIMI KULLANDILAR'

"Kamuoyuna yansıyan şekliyle, şahsımın da içinde bulunduğu bazı kişilerin İnönü Üniversitesi’nden sahte diploma alarak kullandıkları iddia edilmiş; bu konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştır.

Konudan haberdar olur olmaz, ilgili soruşturma dosyası kapsamında tarafımca ifade verilmiştir.

Önemle belirtmek isterim ki;

Tarafımca İnönü Üniversitesi’nden sahte diploma alınması amacıyla ne üniversite nezdinde ne de bu işle ilgili aracı kişilerden herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Kamuoyuna yansıyan şekliyle anlaşılmaktadır ki, sahte diploma hazırlayan bir şebeke, kamuoyuna mâl olmuş kişileri de işin içine katarak bir algı oluşturma amacı gütmektedir. Açıkça tekrar ifade etmek isterim ki, tarafımca sahte diploma temini için ne üniversite nezdinde ne de başka kişiler aracılığıyla hiçbir girişimde bulunulmamıştır.

'HABERİM YOK'

Tarafıma verildiği iddia edilen diplomanın, tarafımca hiçbir kurum ya da kuruluş nezdinde kullanılmamış olması da göstermektedir ki, böyle bir diplomanın adıma hazırlandığından kesinlikle haberim yoktur. Soruşturmanın kamuoyuna yansımasından önce ve diplomanın tarafımca alındığı iddia edilen tarihten sonra birçok kamu kuruluşuna yaptığım müracaatlarda öğrenim durumum lise mezunu olarak belirtilmiştir.

'DİPLOMAYA İHTİYACIM YOK, LİSE MEZUNUYUM'

Şahsımın bu şekilde bir sahte diploma almaya ne ihtiyacı vardır ne de kamuoyuna yansıyan bir kişi olarak böyle bir diplomayı kullanmam mümkün değildir.

Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim ifademde bu hususlar açıkça anlatılmış; üniversite kayıtlarının, imza örneklerim alınarak karşılaştırmalı biçimde incelenmesi talep edilmiştir. İsmimin bilgim ve rızam dışında bu şekilde bir skandala karıştırılması suretiyle kişilik haklarım ağır biçimde zarar görmüştür. Bu minvalde, soruşturma makamlarına verdiğim ifadeyle birlikte suç duyurusunda da bulunulmuş; ismimi kullanarak adıma diploma düzenleyen tüm kişi ve yetkililerden şikâyetçi olunmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."