Psikolog, yazar ve sunucu Esra Ezmeci, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ofisinde kullandığı 'klinik psikolog' yazılı tabela nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denetimine takıldı.



Ezmeci'nin ruhsat tabelasında kullandığı 'klinik psikolog' unvanını araştıran ekipler, Ezmeci'nin bu konuda herhangi bir diplomasının olmadığını tespit etti. Ekiplerin suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ezmeci hakkında soruşturma başlattı.

İFADESİNDE SUÇLAMALARI REDDETTİ



Soruşturmanın ardından ifadesi alınan Ezmeci, klinik psikolojiye ait dersleri aldığını ve bu alanda yüksek lisans eğitimini tamamladığını ancak 'klinik psikolog' unvanını kullanmadığını iddia etti. İncelemelerde, Ezmeci'nin psikoloji bölümünde lisans eğitimi aldığı, yüksek lisans eğitimini ise 'uygulamalı psikoloji' alanında yaptığı belirlendi.



YÖK mevzuatına göre "Uygulamalı Psikoloji" bölümünde yüksek lisans eğitimi bulunanların doğrudan "Klinik Psikolog" unvanı kullanmalarına izin verilmemekte.



Son TV'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede yetkisi olmamasına karşının Esra Ezmeci’nin farklı bir unvan kullandığı suç unsurunun oluştuğu aktarıldı. Esra Ezmeci hakkında ‘Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun’ suçundan cezası istendi. Savcılık tarafından konuyla ilgili mahkemeye dava açıldı.

10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ezmeci ve avukatı katılırken, yapılan savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ezmeci'ye 10 ay hapis cezası verdi.



Ayrıca Ezmeci hakkında 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması' kararı verilirken, Ezmeci söz konusu kararı üst mahkemeye taşımak için itirazda bulundu.