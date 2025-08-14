Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin diplomalarında eksik iddialarına yanıt verdi. Basın açıklaması gerçekleştiren Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

SDG DE ANLAŞMAYA UYMUYOR

Basın açıklamasında Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu değerlendirme yapıldı:

"10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG, anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir. Son olarak terör örgütü SDG’nin 8 Ağustos'ta Haseke’de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır. Suriye hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayış sergilerken terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır. Suriye Hükümetinin 'Tek Devlet, Tek Ordu' çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbiki ile istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye’nin inşasıdır. Biz en başından itibaren Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz."

DİPLOMASIZ ASKERLER TERFİ Mİ ALDI?

Terfi eden bazı askerlerin diplomalarının eksik olduğuna ilişkin iddialar üzerine şu açıklama yapıldı

"Bakanlığımızı ve TSK'yı hedef alan, gerçeklikten uzak, maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabalarını yakından takip etmekteyiz. Şan ve şerefle görev yapan personelimizin fedakarca mücadelesini gölgelemeye yönelik bu kirli bilgi operasyonları, ne ahlaki ne de vicdani ne de etik değerlerle bağdaşmamaktadır. Tamamı yalan ve yanlış, bilerek ve isteyerek TSK'yı yıpratma amacı taşıyan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. TSK'yı yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler amacıyla gündeme getirilen bu asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreç kurumsal ve şahsi olarak ivedilikle başlatılmıştır."