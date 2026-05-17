Karagümrük ve Kayserispor geçen hafta küme düştü. Süper Lig’e veda edecek üçüncü ve son takım bu akşam belli olacak. Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalya son kozlarını oynayacak. Antalyaspor eğer Kocaeli maçını kazanamazsa küme düşecek. İkili averajda Antalyaspor ile sezonu aynı puanda bitiren takım düşer. Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalya ligi aynı puanla bitirirse 4’lü averajla Kasımpaşa düşecek. Antalya, Gençlerbirliği ve Eyüp ya da Kasımpaşa, Antalya ve Eyüp ligi aynı puanla bitirirse 3’lü averajla Eyüp düşecek. Antalya, Gençlerbirliği, Kasımpaşa aynı puanda bitirirse Kasımpaşa düşecek.