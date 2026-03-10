Resmî Gazete’de 27 Şubat 2026 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, özellikle yeni cezalarıyla gündeme geldi. Kanun, sürücülerin trafik güvenliğine uymalarını sağlamak amacıyla çeşitli maddelerde sert yaptırımlar öngörüyor.

CEP TELEFONU KULLANIMA AĞIR CEZALAR

Yeni kanun, direksiyon başında cep telefonu kullanımını da ciddi şekilde cezalandırıyor. Eski düzenlemede daha düşük olan cezalar, caydırıcılığı artırmak için kademeli bir sisteme dönüştürüldü.

İlk ihlal: Seyir halindeyken telefon kullanan sürücüye 5.000 TL ceza kesilecek. Ceza 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanarak 3.750 TL’ye düşüyor.

İkinci ihlal: Aynı yıl içinde ikinci kez ihlal eden sürücüye ceza 10.000 TL olacak.

Üçüncü ve sonraki ihlaller: Bir yıl içinde üçüncü veya daha fazla ihlal durumunda her seferinde 20.000 TL ceza uygulanacak ve ehliyete 30 gün süreyle el konulacak.

EHLİYETE 30 GÜN EL KONULACAK

Kanunun en dikkat çekici maddelerinden biri, tekrarlanan ihlallerde sürücü belgelerine el konulması. Özellikle bir yıl içinde cep telefonu kullanımını üçüncü kez veya daha fazla tekrarlayan sürücüler, 30 gün boyunca araç kullanamayacak.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEMEK DE KURTARMAYACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yetkilileri, cezaların yalnızca araç hareket halindeyken değil, kırmızı ışıkta dururken veya trafik sıkışıklığında beklerken de uygulanabileceğini belirtiyor. Yasada kullanılan “seyir halinde” ifadesi, trafikteki tüm hareket sürecini kapsıyor.

Yeni düzenleme, sadece cep telefonlarını değil, sürücünün görüş alanında dikkat dağıtan diğer görüntü sistemlerini de kapsıyor. Araç içine yasaya aykırı şekilde kurulan video oynatıcı veya benzeri cihazları kullanan sürücülere 21.000 TL ceza verilecek ve araç 30 gün trafikten men edilecek.