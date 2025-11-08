Elektrikli otomobil dünyasının öncüsü Tesla, sürücüsüz ulaşım teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Şirket CEO’su Elon Musk, uzun süredir merakla beklenen tam otonom elektrikli araç Cybercab’in üretim tarihini açıkladı. Direksiyon ve pedalların tamamen ortadan kaldırıldığı bu modelin, Nisan 2026’da Austin’deki Tesla fabrikasında üretime başlayacağı bildirildi.

Elon Musk, Cybercab’i “Tesla’nın bugüne kadar geliştirdiği en iddialı ulaşım çözümü” olarak tanımladı. Musk, aracın kilometre başına maliyet açısından dünyanın en ucuz ulaşım biçimi olacağını iddia ederken, bu hedef gerçekleşirse şehir içi ulaşımın dinamiklerinin kökten değişeceğini vurguladı.

Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) teknolojisinin en ileri versiyonunu barındıran Cybercab, sürücüsüz taşımacılıkta yeni bir çağın simgesi olarak görülüyor. Şirket, bu modelle hem bireysel ulaşımda hem de taksi hizmetlerinde insan faktörünü ortadan kaldırarak güvenli, ekonomik ve çevreci bir ulaşım dönemi başlatmayı hedefliyor.