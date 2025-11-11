Gülnur SAYDAM
Türkmenistan’da Çalık Holding’e bağlı bir tekstil firmasında çalışırken 2009’da işten çıkarılan Erol Eğrek, yıllarca tazminatını alamadı.
15 yıl sonra, 9 Mayıs 2025’te şirketin İstanbul’daki binasına giderek tazminatını isteyen Eğrek, kafasına silah dayadığı sırada, 10 koruma tarafından darp edilerek öldürüldü. Ailesi ise 2. duruşmada şikayetten vazgeçti. Eğrek’i döverek öldüren 6 kişi hakkında taksirle öldürme suçundan 1 yıl 8 ay ceza verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. 3 Tutuklu sanık tahliye edildi. Tutuksuz sanıkların da adli kontrolü kaldırıldı.
GARİP SAVUNMA
Çağlayan Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklardan Ruhşen Hayırlıoğlu, “Kolumdan tutunca baş edemedim. O esnada yere düştü. O anda çocukları aklıma geldi” dedi. Adli Tıp Kurumu, Erol Eğrek’in dövülme sırasında kalp krizi geçirmiş olabileceğini belirtti.
Sanık avukatları ise medyayı suçladı: “Bu dosya medya baskısıyla açıldı. Müvekkilim kamuoyu baskısı nedeniyle tutuklu. Haksız tahrik indirimi göz önüne alınarak tahliyesini talep ediyoruz.”