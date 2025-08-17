Vatandaşlar tepki gösterirken, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Danışma Kurulu üyesi ve geçmiş dönem CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat öncü de belediye yetkililerine seslenerek, "İnsanların dirilerine saygı göstermiyorsunuz bari ölülerine saygı gösterin" dedi.

Samsun'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve şimdiki milletvekili AKP'li Yusuf Ziya Yılmaz, yaklaşık 18 yıl önce kent merkezinde bulunan iki mezarlıkta yer kalmayınca Derecik Mahallesinde bulunan boş bir alanı şehir mezarlığı yaptı. İddialara göre MTA haritalarında heyelanlı bölge olan alanda zemin etüdü yapılmadan açılan mezarlıkta zaman içerisinde toprak kaymaları olmaya başladı. AKP Belediye geçici çözümler üretirken en son geçtiğimiz Mart ayında yağan sağanak yağmur sonrasında meydana gelen heyelan Derecik Mezarlığı’nda ciddi hasara yol açtı. Kayma nedeniyle bazı mezarlar toprakla sürüklendi, birçok mezar taşı kırıldı ve mezarlık içerisindeki yollarda da çökmeler meydana geldi.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Mezarların heyelanla kayıp zarar görmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Artan şikâyetler üzerine AKP'li Büyükşehir Belediyesi bölgede zemin etüdü ve fizibilite çalışmaları başlattı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, mezarlıkta altyapı ve üstyapı iyileştirmeleri için çalışmalarına başlanacağını ve 3 ay içerisinde de bitirileceğini açıkladı. Ancak aradan geçen 5 ay içerisinde Derecik mezarlığında hiç bir önlem alınmazken, mezarlarda her yağmurda heyelan nedeniyle kaymaya devam etti.

MTA HARİTALARINA BAKSALARDI HEYELANLI BÖLGE OLDUĞUNU ANLAYACAKLARDI

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Danışma Kurulu üyesi ve geçmiş dönem CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü, kendisine gelen şikâyetler üzerine mezarlıkta inceleme yaptı. Mezarlığın yaklaşık 18 yıl önce açıldığını belirten Öncü, "Burası aktif heyelan alanı olarak MTA haritalarında görünmesine ve bilinmesine rağmen gerekli araştırmalar ve sondajlar yapılmadan, definlere başlanışmış ve kullanıma açılmış. Burada zaman zaman yüzeysel olarak 1-2 metrede drenaj çalışmaları yapılarak önlemler alınmaya çalışılmışsa da aktif heyelan tabakas 10-20 metre arası olduğu MTA haritalarından biliniyor. Bu alanın mezarlık alanı olarak ilan edilip kullanılmaya başlanmasından önce yer seçimi yapılırken neden zemin araştırtmaları yapılmadı? Halen mezar yeri satılmaya devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

OLUŞAN KAMU ZARARI DÖNEMİN BELEDİYE BAŞKASININDAN ALINSIN

Bilimsel araştırma yapmadan yanlış yer seçimi yapıldığına dikkat çeken Cevat Öncü, "18 yıl önce mezarlığın yanlış yer seçimi ve hatalı kararlarla aktif heyelan alanına yapılmış. Bunda sorumluluğu olan o dönem büyükşehir ve ilçe belediye başkanı, şimdi buranın reabilite edilmesi için oluşacak ciddi masrafların sorumlusu olacak mı? Kendilerine her hangi bir şekilde rücü ettirilecek mi? Burada oluşan kamu zararının bu kararı verenlere rücü ettirilmesini bekliyoruz. Burada vatandaşlarımızın yaşadığı olumsuzluk hangi sürede nasıl giderebilecektir? Gerçekten içler acısı vahim denilebilecek görüntülerle karşı karşıyayız. Canlısına gerekli hizmeti ve önemi gösteremediğiniz Samsunlunun hiç olmazsa meftalarına sahip çıkın. Ve bu alanı mümkün olan en kısa sürede bilimin tekniğin ön gördüğü önlemleri alarak bu drama son verin" diye konuştu.