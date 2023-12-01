"ALPEREN'İN GELİŞİMİNE BAKINCA..."

NBA'in efsane isimlerinden biri olan Dirk Nowitzki, Houston Rockets takımında oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün bu sezon sergilediği performansı övgüyle değerlendirdi. 1998 ile 2019 yılları arasında Dallas Mavericks takımında başarılar kazanan ve bir kez MVP seçilen Alman eski basketbol oyuncusu, Rockets'ta bu sezon göz dolduran Alperen Şengün ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Space City Home Network adlı spor iletişim ağına konuşan Nowitzki, "Alperen'in geriye doğru çekilerek şut atma stilinde büyük gelişmeler var. Bunun üzerinde çalıştığı belli. Açıkçası, Alperen'in oyun stilinden oldukça etkileniyorum. Çok yönlülüğü, pasları ve skorer yönü… Muhteşem bir sezon geçiriyor. Onun adına çok mutluyum." dedi.Nowitzki, 21 yaşındaki milli basketbolcumuz Alperen ile henüz yüz yüze tanışma şansı bulamadığını belirtirken, "Hakkında, hep olumlu şeyler duyuyorum, iyi birisine benziyor. Umarım, bu performansını sürdürür. Yıldan yıla, daha iyi olmak istersiniz. Sezon bittiğinde eve gitmek, sıkı çalışmak ve oyununuza bir şeyler eklemek istersiniz. Özellikle gençseniz, daha komple bir oyuncu olarak dönmek istersiniz. Alperen'in gelişimine bakınca, bunu başardığını görüyoruz. Bu sezon yapacağı etkiyi, şimdiden merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı. Batı Konferansı'nda bu sezon 8 galibiyet elde eden Rockets'ta Şengün, 21 sayı, 8.9 ribaunt ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynamaktadır. (AA)