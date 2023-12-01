Dirk Nowitzki'den Alperen Şengün'e övgü
NBA efsanesinden Alperen'e övgü
NBA'in efsane isimlerinden biri olan Dirk Nowitzki, Houston Rockets takımında oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün bu sezon sergilediği performansı övgüyle değerlendirdi. 1998 ile 2019 yılları arasında Dallas Mavericks takımında başarılar kazanan ve bir kez MVP seçilen Alman eski basketbol oyuncusu, Rockets'ta bu sezon göz dolduran Alperen Şengün ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Space City Home Network adlı spor iletişim ağına konuşan Nowitzki, "Alperen'in geriye doğru çekilerek şut atma stilinde büyük gelişmeler var. Bunun üzerinde çalıştığı belli. Açıkçası, Alperen'in oyun stilinden oldukça etkileniyorum. Çok yönlülüğü, pasları ve skorer yönü… Muhteşem bir sezon geçiriyor. Onun adına çok mutluyum." dedi.