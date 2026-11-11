Geliştirilen protein bazlı jel, dişlerin doğal yapısını taklit ederek aşınan bölgelerde yeni mineral oluşumunu destekliyor. Laboratuvar deneylerinde, yenilenen diş minesinin sağlıklı dişlerle benzer dayanıklılık gösterdiği belirlendi. Araştırmacılar, yöntemin ilerleyen dönemde diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan tedavilere alternatif olabileceğini düşünüyor.

DİŞ MİNESİNİ YENİDEN OLUŞTURUYOR

İnsan vücudunun en sert dokusu olan diş minesi, zamanla asitli yiyecekler, içecekler ve günlük aşınmalar nedeniyle zarar görebiliyor. Diş minesi ciddi şekilde kaybedildiğinde vücut bu tabakayı doğal yollarla yeniden oluşturamıyor.

Bilim insanlarının geliştirdiği jel ise diş yüzeyine uygulandığında ince bir koruyucu tabaka meydana getiriyor. Bu tabaka, dişlerdeki mikroskobik çatlakları doldururken tükürükte bulunan kalsiyum ve fosfat minerallerini kullanarak yeni kristallerin oluşmasını sağlıyor.

Yeni oluşan mineral yapısı mevcut diş minesiyle bütünleşerek aşınmış yüzeyin yeniden güçlenmesine yardımcı oluyor. Araştırmacılar, bu işlemin diş hassasiyetinin azaltılmasında da kullanılabileceğini belirtiyor.

DİŞ FIRÇALAMA VE ÇİĞNEME TESTLERİNDEN GEÇTİ

Araştırma kapsamında geliştirilen malzeme, dişlerin günlük yaşamda karşılaştığı koşullara benzer testlere tabi tutuldu. Diş fırçalama, çiğneme ve asitli gıdalarla temas gibi durumların incelendiği deneylerde, yeniden oluşturulan mineral tabakasının doğal diş minesine yakın mekanik özellikler sergilediği görüldü.

Üstelik florür içermeyen jelin, diş hekimlerinin mevcut florür uygulamalarına benzer şekilde doğrudan diş yüzeyine sürülebilmesi hedefleniyor.

Araştırma ekibi, teknolojiyi ticari bir ürüne dönüştürmek için Mintech-Bio adlı şirket üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Laboratuvar sonuçları umut verici olsa da yöntemin diş çürüklerini tamamen ortadan kaldırdığı henüz gösterilmiş değil. İnsanlarda güvenilirliğinin ve uzun vadeli etkilerinin doğrulanması gerekiyor.