Dünya ve ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve bazı bölgelerde aşırı sıcakların baş göstermesiyle birlikte, konutlarda klima kullanmadan serinlik sağlamanın yöntemleri gündeme geldi. İklimlendirme cihazlarının yüksek elektrik tüketimi ve her hanede bulunmaması, alternatif soğutma yöntemlerine olan ilgiyi artırdı.

Yaz aylarında hava sıcaklığının +45 dereceye kadar ulaştığı İspanya’da uygulanan geleneksel yöntemler, yüksek enerji maliyetleri ve cihaz eksikliği yaşayan diğer ülkeler için de bir model oluşturuyor.

İSPANYOLLARIN 'TAM KARARTMA' YÖNTEMİ

Haberde aktarılan bilgilere göre, İspanya’daki şehir sakinleri, gün içinde klima veya vantilatör çalıştırmadan ev içi serinliği korumak amacıyla "tam karartma" adı verilen bir yönteme başvuruyor. Bu yöntem kapsamında, sabah uyanır uyanmaz evlerin dış panjurları kapatılıyor ve güneş ışığının odalara girmesi gün boyunca engelleniyor.

Uzmanlar, dış panjur sisteminin bulunmadığı apartman dairelerinde bu yöntemin pencerelerdeki kalın kumaş perdeler, storlar indirilerek uygulanabileceğini belirtti. Sistemin etkin çalışabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanıyor:

Sabahın erken saatlerinden itibaren perdeler ve jaluziler tamamen kapalı tutularak güneşin ısı etkisi dışarıda bırakılıyor.

Gece saatlerinden sabah 08:00'e kadar olan sürede ise perdeler açılarak dışarıdaki taze ve serin havanın içeri girmesi sağlanıyor.

SİESTA GELENEĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Çok sıcak iklim koşullarında uzun yıllara dayanan deneyimlerden doğan bu uygulamalar, bölge halkının günlük yaşam rutinlerini de şekillendiriyor. İspanya kültüründe yer alan ve dünya genelinde bilinen "siesta" yani öğle arası uygulamasının temelinde de bu iklimsel zorunlulukların yattığı kaydedildi.

Vatandaşlar, güneş ışınlarının ve sıcaklığın zirveye ulaştığı saatlerde güneş çarpması gibi sağlık risklerinden korunmak adına sokaklardan ve açık alanlardan çekildi. Dışarıdaki faaliyetler ve iş süreçleri, ancak akşam saatlerinde güneşin etkisini kaybetmesiyle birlikte yeniden başlatıldı.