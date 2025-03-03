Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınadıklarını bildiren bir açıklama geldi.
Açıklamada, "İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir.Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
-Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.