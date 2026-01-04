Dış politikada kaybedilen itibar, görkemli binalarda aranıyor. Ankara’ya devasa bir Dışişleri Bakanlığı yerleşkesi yapılıyor. 548 bin metrekare büyüklüğündeki arsa üzerindeki yerleşke için 15.6 milyar TL ayrıldı, 11 milyar 750 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Temeli 17 Eylül 2025 günü atılan ve Cevahir Grup’un yaptığı yerleşkede inşaat ilerliyor. Cevahir Grup ile 11 milyar 750 milyon TL’lik sözleşme imzalanırken, TOKİ denetiminde yapılan yerleşkenin maliyetinin yapım aşamasında artabileceği hesaplandı.

İTİBAR GELMEZ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“Yıllar önce Ankara’daki gar binasından yönetilen savaş, TBMM’den yürütülen mücadele, Möntrö’nün imzalandığı dönem, Hatay’ın vatan topraklarına katıldığı günler ve merhum Ecevit ile Erbakan’ın Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na milliyetçiliği yazdığı zaman dev binalar mı vardı? İktidar, dış politikada kaybettiği itibarı, görkemli binalarda arıyor. Milyarları dışişleri binasına gömecekler. İşçiye, memura emekliye kaynak yok, betona var.”

ŞİRKET TANIDIK ÇIKTI

Dışişleri Yerleşkesi’ni yapan Cevahir Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Cevahir’in oğlu İslam Cevahir’in nikah şahitliğini 2010 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan yapmıştı.

Şirketin ortakları arasında 2002’de AKP’ye katılan ve 2015 yılında yaşamını yitiren İbrahim Cevahir de bulunuyordu.

ÇAYKARALI SÖZÜNDE DURUR

Dışişleri yerleşkesinin yapımının 3 yıl içinde tamamlanması hedeflenmişti. Ancak projeyi gerçekleştirecek olan Cevahir Grup işi 2 yılda tamamlama sözü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cevahir Grup yöneticilerinin Çaykaralı olduğunu hatırlatıp, “Çaykaralı sözünde durur” demişti.

Ay Yıldız Karargahı’na komşu

- Dışişleri Bakanlığı’nın yeni binası Eskişehir Yolu ile Bağlıca Bulvarı’nın kesiştiği noktada olacak.

- MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı çatı altında birleştirecek olan “Ay Yıldız Karargahı” ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kampüsünün de yanında yer alacak.

- Yerleşkede “Protokol bloğu, Ofis yapıları ve Konferans merkezi” olmak üzere üç ana bölüm bulunacak.

- 1600 araçlık kapalı otopark da yapılacak.

Elazığ’a dev hastane

1 ayda 10 milyarlık ihale aldı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi 7 milyar 947 milyon liraya ihale edildi. 300 dönümlük alan üzerine inşa edilecek olan hastane ihalesini Sibar Yapı- Diy-Mar İş ortaklığı kazandı. İki firma da son dönemde kamudan aldığı ihalelerle dikkat çekiyor. Hastane sözleşmesine imza atan Fırat Üniversitesi rektörü de ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Proje 2024 yılında Erdoğan tarafından, Elazığlılara müjde olarak duyurulmuştu. İki firma da son dönemde kamudan aldığı yüksek tutarlı ihalelerle dikkat çekiyor. Sibar Yapı 28 Kasım 2025’te de İstanbul Adli Tıp Kurumu Hizmet Binası ihalesini 3 milyar 72 milyon TL ile kazanmıştı. Sibar Yapı 2020 yılından bu yana 15 milyar TL’lik ihale aldı.