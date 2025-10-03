Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Keçeli, "Yüzlerce aktivistin İsrail tarafından alıkonulduğunu biliyoruz, bunun arasında 50'ye yakın vatandaşımızda bulunmakta" dedi.
Alıkonulan vatandaşların geri getirilmesi üzerinde çeşitli alternatifler üzerinde çalışıldığını belirten Keçeli, "Bu alternatif planlamalar arasında yarın özel uçakla getirilmeleri de var" diye konuştu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu da sözlerine ekledi.