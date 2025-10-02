Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye gitmek için yola çıkan ve İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte ve gerekli tüm girişimler yapılmaktadır.

İsrail’deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmaları beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbirin alınması sağlanmaktadır."