DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelecek dönemde onurlu bir yaşam için uygun bir asgari ücret talebiyle eylemleri yaygınlaştıracaklarını belirtti. Çerkezoğlu, yeni yıl öncesinde belirlenen asgari ücret için eylemlerine eylül ayında başlayacaklarını duyurdu.

Çerkezoğlu, iş yaşamındaki adaletsizliklere karşı bir örgütlenme seferberliği başlatacaklarını ve özellikle gençlerle iletişim kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte gençlerle çeşitli forumlarda buluşmayı, sosyal medya ve dijital platformları daha etkin kullanmayı planladıklarını açıkladı.

DİSK'in öncelikli hedeflerinden biri de kadın emekçilerin örgütlenmesi. Bu kapsamda, DİSK Kadın Bölge Temsilciler Kurulları, eşit işe eşit ücret, ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesinin onaylanması ve İstanbul Sözleşmesinin uygulanması gibi taleplerle kadınları meydanlara davet edecek. Ayrıca, kadın üyelere yönelik eğitim programları düzenlenecek.

"Gelirde Adalet, Vergide Adalet, Ülkede Adalet" kampanyası çerçevesinde, DİSK, yurttaşlara "Asgari yaşama mahkum olma, sendikalı ol, DİSK'li ol" mesajını iletecek. Çerkezoğlu, demokrasiyi savunan tüm kurumlarla ortak hareket etmenin önemine dikkat çekerek, bu tür iş birliklerine öncelik vereceklerini belirtti.