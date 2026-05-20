Nestle, Fransa’da güvenlik güçleri ve denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği baskın ve arama işlemlerini doğruladı. Şirketten yapılan açıklamada, yetkili makamlarla tam iş birliği içinde çalışılmaya devam edildiği belirtildi.

Radio France’ın haberine göre soruşturma, bir tüketici hakları savunucusu grubunun Paris Savcılığına “tüketiciyi yanıltma” ve “hile” suçlamalarıyla yaptığı başvurunun ardından başlatıldı.

"DOĞAL MADEN SUYU" STATÜSÜNÜ KAYBETMİŞTİ

Fransız Perrier markası ise uzun süredir ülkede hukuki ve idari incelemelerle gündemde bulunuyor. Daha önce Perrier kaynaklarında “dışkı kökenli bakteri” tespit edildiği gündeme gelmişti. 2024’te Fransa’da yapılan kontrollerde E. coli ve koliform bakterilere rastlanmasının ardından milyonlarca şişe imha edilmişti.

Söz konusu uygulamaların ardından Perrier ürünleri, Avrupa Birliği ve Fransa düzenlemeleri kapsamında “doğal maden suyu” kategorisindeki statüsünü kaybetmişti.