İBB operasyonlarında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık riskine karşın cezaevinde tutuluyor. AKP’li eski Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım ise bir günde çıktı.

İki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Anjiyonun ardından yeniden cezaevine gönderildi. Çalık hakkındaki hastane raporunda sağlığının cezaevinde kalması için riskli olduğu belirtildi. İki kez kemik iliği alınan Çalık, cezaevindeyken 25 kilo verdi. Adli Tıp Kurumu Çalık’a ikinci kez tetkik yaptı.

Murat Çalık

Adli Tıp Kurumu, hakkında sağlık gerekçesiyle tahliye talebi bulunan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’a ilişkin hazırladığı mütalaada, cezaevi koşullarında kalmasının sağlık açısından engel teşkil etmediğini bildirdi.

Dede Yıldırım

YILDIRIM, BİR GÜNDE ÇIKTI

Kurum, tetkik ve muayene bulgularına dayanarak, aktif hastalık bulgusu olmadığını, ileri değerlendirme için sevk önerisinde bulundu.

Çalık’ın sağlık durumu endişe yaratırken zimmet suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan AKP’li eski Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım’ın tahliye edildiği ortaya çıktı. Gökçer Tahincioğlu’nun T24’teki yazısında, “Tutuklanması AKP’liler tarafından, ‘Bizim başkanlar da tutuklanıyor’ diye örnek gösterilen isimlerden biri…

Diğer siyasetçilere benzer suçlardan 6 Ocak’ta tutuklanan Dede Yıldırım, 13 Şubat’ta iki yeni avukata vekalet verdi. Avukatlar, sağlık durumunun kötü olduğunu, diyabet ve KOAH hastalıklarının bulunduğunu belirterek tahliye talep etti. 14 Şubat’ta tahliyesine karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Ayşe Barım

TTB: Hastalıkların her biri ölümcül

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Bilim Kurulu, Gezi soruşturmasında ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım’ın ciddi sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının uygun olmadığını belirtti. Raporda, “Her biri ölümcül çok sayıda hastalığı var” denildi.