Şeker hastalığı pankreasın yeterince insülin üretememesi veya vücudun insülini doğru kullanamaması sonucu kan dolaşımında yüksek şeker varlığına neden olan kronik bir hastalıktır. Kanda glikoz (şeker) miktarının uzun süreli olarak yüksek olması ise kalp damar hastalıkları ile yakından ilişkilidir. Uzmanlara göre, Tip 2 diyabet tanısı alan kişilerin sadece kan şekeri yüksekliği ile karşı karşıya olmadığına dikkat çekiyor. Zira, hastalar eşlik eden kan basıncı, kolesterol ve kilo problemleriyle de mücadele etmek durumundadır.

En ciddi riskin ise kalp ve beyinle ilgili olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, ‘’Diyabetin gelecekte koroner kalp hastalığı gelişimini diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak yükselttiği bilinmektedir’’ dedi ve şu bilgileri paylaştı:

Prof. Dr. Osman Erk

Vücuttaki tüm damarları etkiliyor

Vücuttaki tüm organ ve dokuları etkiler, harap eder ve çalışmaz hale getirir. Şeker hastalığı genel olarak vücuttaki tüm büyük ve küçük damarları etkileyen, bu damarlara hasar veren, daraltan ve tıkayan bir hastalıktır. Yani metabolik bir hastalık olmasına rağmen, vücudun bütün damar sistemini, dolayısı ile damar sisteminin beslediği bütün organları zaman içerisinde harap eder.

Pek çok kişi farkında değil!

Diyabet hastası olmasa da açlık kan şekeri yüksek veya bozulmuş glİkoz toleransı olan hastaların kan basınçlarında ve kolesterol düzeylerinde anormallikler mevcuttur. Örneğin yüksek tansiyon, Tip 2 diyabette çok sık karşılaşılan bir hastalıktır.

Belirtileri

Diyabet, idrar kaçırma, yorgunluk, bulanık görme, ayaklarda ve ellerde oluşan uyuşma, iyileşmeyen veya geç iyileşen yaralar, kilo kaybıyla kendini gösterir.

Nelere yol açabilir?

İnme: Şah damar hastalığı olarak bilinen karotis arterlerde darlık ve/veya tıkanıklık da diyabetle ilişkilidir. Damar içindeki pıhtı ya da yağ parçalarının kan akımını bozması ya da kopup beyne gitmesi sonucu hastalarda baş dönmesi ve inmeye (felç) neden olabilir.

Damar sertliği: Yüksek şeker damar duvarlarını bozar ve zamanla ateroskleroza yol açar.

Diyabetli hastalarda damar sertliği (ateroskleroz) erken yaşlarda gelişip, zamanla hızlanır.

Gözden kaçan sorunlar: Nedeni bilinmeyen yorgunluk, nefes darlığı ve bulantı gibi hafif belirtiler de önemsenmelidir.

Sessiz kalp krizi: Diyabet, sinir hasarı nedeniyle göğüs ağrısı gibi klasik kalp krizi belirtilerini gizleyebilir. Dolayısıyla şeker hastalarında kalp krizi, bazen hiç ağrı olmadan sessizce yaşanabilir.

Çok yaygın bir hastalık

Diyabet (şeker hastalığı), günümüzde salgın bir hastalık haline geldi. Genetik faktörler, çevresel faktörler ve yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıkan hastalık, pek çok başka hastalığın da ortaya çıkmasına neden olabilen anaç bir hastalıktır.

Kontrol altına alınmalı

İnsülin, pankreas tarafından üretilmekte olan bir hormondur. Şekerin alınan besinlerden hücrelere enerji için kullanılmasında önemli rol oynar. Diyabet, kanda uzun süreli kan şekeri yüksekliğidir.

Kanda fazla miktarda glikoz bulunması ise sağlık sorunlarına neden olur. Dolayısıyla şekerin kontrol altına alınması hayati önem taşır.

Nasıl teşhis edilir?

İnsülin, pankreas tarafından üretilmekte olan bir hormondur. Şekerin alınan besinlerden hücrelere enerji için kullanılmasında önemli rol oynar. Diyabet, kanda uzun süreli kan şekeri yüksekliğidir.

Kanda fazla miktarda glikoz bulunması ise sağlık sorunlarına neden olur. Dolayısıyla şekerin kontrol altına alınması hayati önem taşır.