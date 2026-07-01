İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İki kişi savcılık tarafından bırakılırken, 6 kişi için de adli kontrol kararı verildi.

‘50 YILLIK EVDE OTURUYOR’

Tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin, gözaltındayken kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından tekrar emniyete getirilmişti.

CHP’nin butlan yönetimince görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “İsmail Yetişkin 50 yıldır ailesinden kalan evde yaşayan, yıllardır mali olarak hiçbir zenginleşme yaşamamış diyaliz hastası başkanımızı bu şekilde tutuklu yargılamak yargının artık siyasallaştığının kanıtıdır. İsmail Başkanımız ağır sağlık sorunlarıyla mücadele etmektedir ve üç günde bir diyaliz tedavisi görmek zorundadır” bu karardan dönülmesini istedi.

Hastaneye kaldırılmıştı

25 Haziran’da gözaltına alınan İsmail Yetişkin’in, diyabet, kronik böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığı bulunuyor. Yetişkin, gözaltındayken hastaneye kaldırılmış ve diyalize girmişti.