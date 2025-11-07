Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm yurtta saygıyla anılacak.

Ancak, Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk'ü anmama geleneğini sürdürdü.

Milli bayramlarda ve ve 10 Kasım'da Diyanet’in Cuma hutbelerinde Atatürk’e yer vermemesi, yıllardır en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.

2017-2025 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanı olan Ali Erbaş’ın görev süresince devam eden bu uygulama yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile devam etmiş oldu.

Arpaguş makam odasına Atatürk fotoğrafı asınca Diyanet’in Atatürk’e yönelik tutumunun değişebileceği şeklinde yorumlansa da hutbede Atatürk'ün yer almaması tepkilere neden oldu.

10 Kasım öncesi son hutbenin konusu ise, "Vefa İmandandır" oldu.