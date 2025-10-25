Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Safi Arpaguş dönemi 17 Eylül 2025 günü başladı ve bir ayı geçti. Ali Erbaş’tan sonra kendisinden beklenti büyük olan Arpaguş ilk hayal kırıklığını dün yaşattı. Eski Başkan Ali Erbaş gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki hutbesinde Atatürk’ün ismini anmadı. Hutbede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan da bahsedilmedi.

YİNE ATATÜRK YOK!

Başkanlığın resmi web sayfasına, Atatürk resmi önünde çektirdiği fotoğraf ve özgeçmişini ekleyen Arpaguş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Cuma hutbesini Atatürksüz yayınladı. Arpaguş’un 29 Ekim’de Anıtkabir’e gidip gitmeyeceği de merak konusu.

24 Ekim tarihli Cuma hutbesinin konusu “Birlikte bereket, kardeşlikte rahmet vardır” oldu. Hutbede, “Peygamberimizden öğrendiğimiz, geçmişlerimizden miras aldığımız kardeşlik ruhunu zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınalım’’ denildi.

“İstiklal ve istikbalimiz için geçmişine ve değerlerine sımsıkı bağlı, ahlak ve bilgiyle donanımlı nesiller yetiştirmenin gayretinde olalım. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım” ifadeleri de kullanılan hutbede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan da bahsedilmedi.