17 Eylül günü göreve başlayan Safi Arpağuş yönetimindeki Diyanet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 24 Ekim’de yayınladığı Cuma hutbesinde, bayramdan ve Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsetmedi.

“SAPKIN AKIMLAR”

Bu hafta 31 Ekim hutbesinde ise LGBTİ+, sosyal medya, sinema ve TV dizileri ile “sapkın ilişkiler” konu edildi. Hutbede “Aile yuvalarımız bugün nice tehditlerle karşı karşıyadır. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayr-ı meşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan birtakım içerikler; bazı sinema, dizi, reklam ve TV programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır’’ denildi ve “Çözüm Kuran’ı Kerim’dir’’ denildi.