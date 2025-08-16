Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 astronom alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 18-29 Ağustos tarihleri arasında çevrim içi olarak alınacak.
SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, alım süreci sözlü sınavla gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların 2024 yılında uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor.
Sınav başvuruları, 18 Ağustos’ta başlayacak ve 29 Ağustos 2025 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığının resmî başvuru platformu olan sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Sözlü sınavlar, Ankara’da gerçekleştirilecek. Sınav yeri, tarihi ve diğer detaylara ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlığın resmî internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşılacak.