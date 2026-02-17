Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri bir kişinin günlük gıda ihtiyacı olan fitreyi, 240 lira olarak açıkladı. Dört kişilik ailenin günlük gıda ihtiyacı da 960 lira oldu, Diyanet’in yemekhanesinde, fitre miktarını kat kat katlayan menüye ise SÖZCÜ ulaştı.

PANCARLI MEZE

Bu menüde, bir gün karışık ızgara, ertesi gün tas kebabı, sonraki gün et döner, izleyen günde tavuklu pilav ve son gün de çiftlik köfte dikkat çekti. Bu menüden, fitreyi 240 lira olarak belirleyen Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri de Çarşamba günleri yapılan toplantı nedeniyle yararlanabiliyor. Menüde sadece et ve tavuk ürünleri yok. Salatadan pilava, tatlıya kadar her gün dört çeşit yemek sunuluyor. Menüde ayrıca, “Pembe Sultan” mezesi ile Çeşm-i Nigar çorbası da bulunuyor. Kurul üyeleri bu menü için sadece 75 lira ödüyor, üzerini ise kurum tamamlıyor.