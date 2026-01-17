Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu haftaki Cuma hutbesinde “din istismarcıları” konusu ele alındı. Hutbede, din üzerinden çıkar sağlayan kişi ve yapıların kendilerini dinin tek temsilcisi gibi sunduğuna dikkat çekilerek, “Din istismar edenler, İslam’ı kendi düşüncelerine hapseder, keyfi yorumlara yönelir” ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM OLDU

Hutbede ayrıca, dini istismar edenlerin hadis-i şerifleri devre dışı bırakmaktan çekinmedikleri vurgulandı. “Hiç kimse kendisini dinin asıl temsilcisi olarak göremez, mutlak doğrunun yalnızca kendisine ait olduğunu iddia edemez” denilen hutbe, sosyal medyada “Diyanet, Cübbeli Ahmet’i (Ahmet Mahmut Ünlü) mi kastetti?” sorularını da beraberinde getirdi.

İSTİSMAR VURGUSU

Diyanet, hutbede dijital mecralara da dikkat çekerek, bazı çevrelerin Müslüman gençlerin zihinlerini bulandırmaya çalıştığını ve barış dini olan İslam’ı şiddetle yan yana göstermeye çabaladığını belirtti. “İslam’a ve Müslümanlara en büyük zararı verenlerin, dinimizi, değerlerimizi ve kavramlarımızı istismar edenler olduğunu unutmamalıyız” ifadelerine de yer verildi.