Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 8 Ağustos tarihli Cuma hutbesinde yurttaşların tatil anlayışına yönelik eleştiriler dikkat çekmişti. Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, söz konusu hutbe hazırlanırken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tatildeydi.

Erbaş’ın hutbeden bir gün sonra, 9 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenen Filistin’e Destek Platformu etkinliğine katıldığı, ardından ise gizli tutulan ikinci tatiline başladığı iddia edildi. Tatilin 14 Ağustos’ta sona erdiği, nerede yapıldığının ise özel kalem ekibiyle dahi paylaşılmadığı ileri sürüldü. Organizasyonun, Teftiş Kurulu Başkanı Hasan Güçlü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Başkanlık kaynakları, Erbaş’ın hac ziyaretleri sırasında Kızıldeniz’e girdiğini ve Diyanet’in lüks otellerde düzenlediği toplantılarda sık sık yüzdüğünü de aktardı.

Erbaş’ın tatil ve deniz programlarından bazıları şöyle sıralandı:

“Kasım 2021: Antalya Aksu’da Adalet Bakanlığı’na ait tesiste gerçekleştirilen toplantılarda denize girdi.

Kasım 2022: Aynı tesiste, yöneticilerin ailelerinin de katıldığı programda sonbahar olmasına rağmen yüzdü.

Temmuz 2022: Ailesi ve özel kalemiyle birlikte Muğla Fethiye’de tatil yaptı, üç koruması da eşlik etti.

Temmuz 2024: 22 günlük Suudi Arabistan ziyareti sonrası 15 Temmuz etkinliklerine katıldı, ardından Akçakoca’da tatil yaptı.

Diyanet kaynakları, Erbaş’ın deniz tutkusunu şu sözlerle anlattı:

“Ali Bey yüzmeyi çok sever, bunu sık sık dile getirir. Hacca gittiğinde Kızıldeniz’de, Antalya ve Muğla’daki otellerde mutlaka yüzer. Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz ve hatta Kızıldeniz’de yüzdü.”