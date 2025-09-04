Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı program için hazırlanan davetiye, Diyanet’in bugüne kadar söylediği “İsraftan, lüksten, şatafattan kaçının” fetvalarını boşa çıkardı.

‘İSRAF ÜZÜCÜ’

Üzerinde kenarları altın varaklı, kabartmalı gül deseni olan davetiyelerin birim maliyetinin 1000 lira olduğu belirtildi.

Yaklaşık 2 mm kalınlığındaki davetiye 14’e 21 cm boyutlarında ve sergilenebilmesi için plastik tutacağı bulunuyor. Diyanet kaynakları davetiye için “Hayatı boyunca israfın zararlarını anlatarak ve zorluk içinde bir hayat geçiren Peygamberimizin doğum yıldönümü vesilesiyle bu israfın olması daha da üzücü. Programın duyurusu dijital ortamda da sağlanabilirdi’’ yorumu yapmıştı.