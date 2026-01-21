Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için fitre bedelini günlük 240 lira olarak belirleyip açıkladı. Diyanet’in Ankara’daki ana binasındaki yemekhanede personele verilen bir öğün yemeğin ücretinin ise 130 lira olduğu ortaya çıktı. Diyanet personeli yemek için 130 lira ödüyor ve bu tutarla iki öğün bile yemek yiyemiyor. Personel olmayan ise yemekhanede bir öğüne 200 lira ödüyor.

200 LİRA ÖDÜYOR

Diyanet’teki yemek maliyeti ve ücretini araştıran CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu “Personel 130 lira veriyor ve 240 liralık fitre Diyanet’in kendi yemekhanesinde bile yetersiz kalıyor” dedi. Fitre tutarı ile Diyanet yemekhanesindeki ücreti karşılaştıran Bakırlıoğlu, “240 lirayla kendi personeliniz doymuyor, yurttaş tenceresinde taş mı kaynatacak” diye sordu ve şunları söyledi:

“Diyanetin kendi yemekhanesinde bir öğün yemeğin maliyeti 130 lira ve bu hesaba elektrik, su, doğalgaz, servis elemanı, personel, aşçı dahil değil. Buna rağmen bir öğünün maliyeti 130 lira ve personel 130 liradan yemek yiyor. Diyanet yemekhanesinde bile 3 öğün yemek 390 lira…

Günlük gıda ihtiyacı diye açıkladığı 240 liralık fitre orada da 3 öğün yemeğe yetmiyor. Diyanet personeli olmayan ve dışarıdan yemekhaneye gidenler ise bir öğüne 200 lira ödüyor. Diyanet fitre için 240 kira belirledi, kendi yemekhanesine dışarıdan gelen ise 200 lira ödüyor. Fitre hesabına göre 4 kişilik bir ailenin sadece aylık gıda harcaması 28 bin 800 lira. Türkiye’de milyonlarca insan adeta fitre parasına mahkûm edildi.”

Kişinin günlük gıda ihtiyacı dikkate alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirlendi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber’in döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir” denildi. Fitrenin belirlenmesinde kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı aktarıldı.