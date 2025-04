Milyarlık bütçesi, lüks otomobiller, şatafatlı toplantılar, yurt dışı gezileri ile tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez de “iştahıyla” gündemde. Elazığ Harput İhtisas Merkezi’ndeki “Aday din görevlileri” için yemek ihalesine çıkıldı.

İhale şartnamesine göre, haftada dört gün et, A sınıfı yemekler, piyasadaki iyi kalite ve son sene mahsulü sebze, meyve ve bakliyatlar menüde yer alacak. Adaylara, Meksika yemeği fajita ile çiftlik kebabı, tas kebabı, et kavurma ikram edilecek.

Yemekler için aylık 2 milyon 654 bin 75 TL ödendi. Günlük yemek maliyeti ise 88 bin 500 TL oldu. İhalede yiyeceklerin özellikleri şöyle:

SIKI KIVAMLI ET

Gövde ve sokum dolgun ve derin, butlar dolgun ve yuvarlak, but profili dış bükey, antrikot kabarık yoğun, dolgun olacak. Lifleri ince ve kesik yüzeyleri taneleri çok sık olacaktır. Kesik yüzeyi kabarık görünüşlü, kıvamı sıkı ve elastiki, rengi ortama göre açık pembe ve kırmızıya kadar olacak, omuz sivrileri, göğüs kemiği ve kuyruk ile hayâ kemiği kalem yeri iyice kemikleşmemiş, kemik başları, ışıltılı beyaz ve gri renkte, iliği koyu renkli olacaktır. Gövde eti 36 aylık ve daha küçük yaştaki sığır hayvanlarının tam veya yarım gövdesi olacaktır’’

DOLGUN TAVUK

İncik, Göğüs ve But olarak alınacaktır. Göğüs orta derecede derin ve uzun göğüs kemiğinin sivri kısmına kadar tüm uzunluğunca taşıdığı et dolayısıyla, yuvarlak bir görünüm vermeye yetecek kadar etli, üzerinde boyun bulunmayan, kanat tamamen çıkarılmış ve sırt kemiği alınmış olacaktır. Aşağı doğru taşıdığı et dolayısıyla yuvarlak, dolgun bir görünüş kazanmış, arka orta ayrılmış olacaktır.

ÖRNEK MENÜLER

- Et saç tava, şehriyeli pirinç pilavı, tarhna çorbası, portakal

- Et fajita, şehriyeli pirinç pilavı, kremalı mantar çorbası, elma

- Harput köfte, soslu makarna, yoğurt, portakal

- Çiftlik kebabı, salçalı bulgur pilavı, cacık, elma

- Et sac tava, şehriyeli pirinç pilavı, domates çorbası, ayran

- Köri soslu tavuk, sebzeli bulgur pilavı, mercimek çorbası, portakal

DİYANET’İN MEKSİKA’DAN BULDUĞU LEZZET



Bir Meksika yemeği olan fajita, dana etinin çubuk şeklinde doğranarak, sosla marine edilip kızartılmasıyla hazırlanıyor. Yanında salata, soslar ve lavaş ekmeği ile ayrı ayrı servis ediliyor. Lokantalarda 700 ila bin TL arasında sunuluyor.

Diyanet, ‘Kemale ermiş, kokulu portakal’ istedi

SEBZE-MEYVE: Portakal piyasadaki iyi cins kemale ermiş tabi rengini almış kendine mahsus tatlılık, koku ve lezzetteki portakallardan olacak. Patlıcanlar en iyi cins, taze, körpe ve tabii rengini almış kemer patlıcanlardan olacak.

YUMURTA VE YAĞLAR: Yumurta A sınıfı, kabuğu temiz ekstra taze olacaktır. Yemeklerde kullanılacak sıvı yağlar adedi hararette mayi ve berrak olacak, tortu ve suyu bulunmayacak. Rengi altın sarısı, yeşilimtırak sarı veya açık sarı renkte olabilir.

TATLILAR: Baklava (cevizli), tulumba, lokma, irmik helvası, muhallebi, keşkül, sütlaç, aşure, tahin helvasından oluşacak.