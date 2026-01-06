Diyanet İşleri Başkanlığı’nda memuriyete yakışmayacak davranışlarda bulunan kişilerin atanması kurumda tepkilere neden oluyor.

Kararname ile ataması yapılan Diyanet’teki iki üst düzey isim hakkındaki iddialar yankı uyandırdı, skandal CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun önergesiyle TBMM gündemine taşındı.

Bakırlıoğlu “Bu isimler hâlâ görevde mi?”, “Bu kişiler hakkında ne gibi işlem yapıldı?”, “Soruşturma başlatıldı mı?” diye sordu.

İddialara göre birim amiri M. ilk eşinden boşandı ve ikinci eşinden de boşanma aşamasındayken şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma aldı. Aynı kişinin bir başka kadınla da ilişkisinin olduğu ve din görevlileri ile ticari ilişkiye girdiği de gündeme gelmişti.

EŞİ ŞİKAYET ETTİ

Diğer birim amiri E. ise resmi nikahlı eşinin şikayeti üzerine soruşturma geçirdi, evine gelen ve çocuğuna bakan kadını hamile bırakıp çocuk sahibi olduğu, “Dini nikah” kıydığı ve “Kınama” cezası aldığı bildirildi. Diyanet’ten ihraç sebebi konular olmasına rağmen her iki ismin göreve devam ettiği öğrenildi.