Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı operasyonundan beri İsrail, işgali altındaki Filistin topraklarındaki katliamına devam ediyor.

İsrail’in abluka altına aldığı Gazze Şeridi’nde bugüne dek 64 bin 368 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 162 bin 367'si ise yaralandı.

Batı’nın Siyonist işgale desteğinden cesaret alan İsrail, katliamlarına devam ederken Türkiye’de ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 'boykot' çağrıları sürüyor.

Tüm bunlar yaşanırken Erbaş'ın listesindeki bir akaryakıt markasının Türkiye distribütörlüğünü yapan damadının şirketi, 2024’te kârına kâr kattı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Türkiye’de de milyonlarca yurttaş, İsrail’ın Gazze’deki katliamına tepki gösterdi. TBMM de dahil olmak üzere çok sayıda kamu kurumu İsrail menşeli ürünlere dair boykot kararı aldı.

Vatandaşlar da İsrail menşeili olan ya da İsrail'e destek veren markaların ürünlerini almayarak boykota destek verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı da hem açıklamalarıyla hem de Başkan Ali Erbaş’ın sözleriyle yurttaşları boykota davet etti.

BU NE PERHİZ?

Erbaş’ın, “BMW anahtarına şiir yazan kızı” Feyza Erbaş ile evli olan Berat Şirinat’ın ise boykot listesindeki iki ürünün bölge distribütörlüğünü yaptığı öğrenildi. Damat Şirinat’a ait olan ve 2007'de kurulan petrol ürünleri ile otomotiv alanındaki şirketin, “İsrail’e destek vermek” ile suçlanan markaların Sakarya’daki temsilcisi olduğu bildirildi.

FAHİŞ KÂR ORTAYA ÇIKTI

Erbaş’ın damadın ait olan şirketin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirdiği matrahlar ise dikkatler kaçmadı.

Şirketin kârının, 2024'te yılında dudak uçuklatan düzeyde arttığı belirtildi. 2022 yılında 3,2 milyon TL, 2023 yılında 3,8 milyon TL kâr bildiren Şirinler Petrol isimli şirketin, 2024 yılında GİB’e bildirdiği kâr ise 26,5 milyon TL olarak kaydedildi.

‘İMANINI SORGULA’

Erbaş, Filistin'e destek için düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Soykırımcıların destekçilerine destek olmak haramdır. Boykota devam etmemiz gerekiyor. Bir Müslüman hâlâ boykot ürünlerini almaya devam edip evine sokuyorsa ve zalimleri destekleyenleri destekliyorsa imanını sorgulasın.”