Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş, göreve başladıktan kısa süre sonra dikkat çeken bir hamle yaptı. Arpaguş, makam odasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 Şubat 1923’te Uşak’ta dualarla karşılandığı tarihi fotoğrafını astı.

Tartışmalara neden olan eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yerine atanan Arpaguş'un bu tercihi kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıların çoğu, Arpaguş’un bu adımını “anlamlı ve sembolik bir mesaj” olarak değerlendirirken, bazı yorumlarda da bunun Diyanet’te yeni bir yaklaşımın işareti olabileceği yorumlarında bulundu.

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA DUA ETMİŞTİ

Prof. Dr. Arpaguş, daha önce de Atatürk’e duyduğu saygı ile gündeme gelmişti. 2023 yılında, Atatürk’ün vefatının 85. yıldönümünde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde düzenlenen mevlit programına katılmış, burada cemaatle birlikte Atatürk ve silah arkadaşları için dua etmişti.

DİYANET'TE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Safi Arpaguş’un göreve gelmesiyle birlikte kurumda köklü değişikliklerin başladığı görülüyor. Resmî Gazete’de yayımlanan son kararnameyle Diyanet bünyesinde birçok üst düzey yöneticinin görev yeri değiştirildi ve yeni atamalar yapıldı. Yeni dönemde, daha kapsayıcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışının benimseneceği ifade ediliyor.