Diyanet İşleri Başkanlığı, “Mevlid-i Nebi Haftası” kapsamında çeşitli illerde afişler hazırlayarak yayınladı. Ankara metrosunda da görülen afişte, “Aile Peygamberimizle Huzur Buldu” ifadelerinin altında anne, baba ve dört çocuktan oluşan bir ailenin gölgesi yer aldı.

Afişteki çocuk figürlerinde, ebeveynlerinin bacak boylarıyla hemen hemen aynı seviyede oldukları görülen iki kız çocuğu başörtülü şekilde tasarlandı. Henüz küçük yaşta oldukları anlaşılan çocuklara türban giydirilmiş olması dikkat çekerken, bu durum sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisine yol açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın afişteki tasarıma ilişkin herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.