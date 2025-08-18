Müftü, imam, müezzin, vaiz, hatip gibi din görevlilerinin üye olduğu Diyanet-Sen, ‘dolandırıcılık’ iddiası ile karıştı.

İş insanları Uğur ve Muharrem Koca, sendikanın mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca’nın araç ticareti yapan iki oğlu ile anlaştı. 2020 model Mercedes için 12 milyon 750 bin lira, 2021 model BMW 7.40 için de 6 milyon 950 bin liraya protokol imzalandı. İki araç için 9 Ağustos’a kadar vadeli 8 çek verildi.

BABA DEVREDE

Protokole göre 8 Mayıs’ta aracın zilyetliği, 30 Haziran’da ruhsatı devredilecekti. Ancak araçların devri yapılmadı. Protokol sahte, araçlar da başkasının üzerine çıktı. Suç duyurusu üzerine baba Omurca ve 2 oğlu hakkında soruşturma açıldı. Suç duyurusunda “Güven tesis etmek adına Diyanet-Sen yöneticisi olan şüphelilerin babası Mehmet Ali Omurca devreye girmektedir” denildi.

Araçlarla ilgili evrakların sahte ve her iki aracın başkası adına tescilli olduğu, daha sonra da araçların bir başka isme devredilip, üzerine bankadan 8 milyon TL kredi çekildiği belirlendi. Omurca kardeşler, araçları ipotekli ve rehin olduğu için devredemediklerini iddia etti. Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.